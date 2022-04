Stand: 09.04.2022 22:26 Uhr NBA: Hartenstein mit Clippers weiter auf Erfolgskurs

Die Los Angeles Clippers um den deutschen Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein bleiben kurz vor Beginn der Play-off-Qualifikation in der NBA auf Erfolgskurs. Am Sonnabend (Ortszeit) gewannen die Clippers durch ein 117:98 (59:45) über die Sacramento Kings ihr viertes Spiel nacheinander. Der 23-jährige Hartenstein, der in Niedersachsen aufgewachsen ist, streute von der Bank zehn Punkte, sechs Rebounds sowie drei Assists ein und traf in der dritten Partie in Serie zwei Dreier. Die Clippers werden die Hauptrunde als Achter beenden und sich im sogenannten Play-In-Turnier erst noch ein Playoff-Ticket sichern müssen. | 10.04.2022 10:28