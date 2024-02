Stand: 02.02.2024 07:51 Uhr NBA: Hartenstein glänzt bei New York Knicks mit 19 Rebounds

NBA-Profi Isaiah Hartenstein hat mit den New York Knicks als Macht unter den Körben den nächsten Sieg in der Basketball-Profiliga gefeiert. Nach einer Aufholjagd schlug das Team aus dem Big Apple die Indiana Pacers mit 109:105, beim neunten Erfolg in Serie gelangen dem in Niedersachsen aufgewachsenen deutschen Nationalspieler starke 19 Rebounds und zwölf Punkte. | 02.02.2022 07:48