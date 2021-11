Stand: 01.11.2021 08:19 Uhr NBA: Fünfte Saisonniederlage für Theis

Daniel Theis kommt mit den Houston Rockets in der NBA weiter nicht von der Stelle. Der 29 Jahre alte Basketballer aus Salzgitter kassierte mit den Texanern in der nordamerikanischen Profiliga eine 85:95-Niederlage bei den Los Angeles Lakers und hat damit fünf von sechs Saisonspielen verloren. Mit drei Punkten und vier Rebounds in 21 Minuten Spielzeit lieferte Theis, der in der Startformation stand, überschaubare Werte ab. | 01.11.2021 08:18