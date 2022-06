Stand: 09.06.2022 08:11 Uhr NBA-Finals: Theis und die Celtics führen wieder

Rekordmeister Boston Celtics hat in den Finals der nordamerikanischen Profiliga NBA auf dem Weg zum 18. Titel erneut vorgelegt. Das Team um den deutschen Basketball-Nationalspieler Daniel Theis aus Salzgitter bezwang die Golden State Warriors in Spiel drei im heimischen TG Garden mit 116:100 und ging in der "Best of seven"-Serie mit 2:1 in Führung. Theis, der als zweiter Deutscher nach Dirk Nowitzki die Larry O'Brien Trophy gewinnen kann, blieb erstmals in den Finals ohne Einsatzzeit. | 09.06.2022 08:10