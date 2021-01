Stand: 16.01.2021 10:16 Uhr NBA: Erfolge für Schröder und Theis

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder bleibt mit dem Meister Los Angeles Lakers in der nordamerikanischen Profiliga NBA in der Erfolgsspur. Beim 112:95 gegen die New Orleans Pelicans feierten die Lakers ihren fünften Erfolg in Serie. Der gebürtige Braunschweiger Schröder kam auf zwölf Punkte, fünf Rebounds und vier Assists. Einen Sieg feierte auch der Salzgitteraner Daniel Theis mit den Boston Celtics. Beim 124:97 gegen die Orlando Magic kam er auf acht Punkte und zehn Rebounds. | 16.01.2021 10:16