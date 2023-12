Stand: 24.12.2023 09:27 Uhr NBA: Dennis Schröder und Toronto Raptors verlieren weiter

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder kommt mit den Toronto Raptors in der NBA weiter nicht in Tritt. Das Team aus Kanada zog gegen die Utah Jazz mit 119:126 (71:55) den Kürzeren und kassierte die achte Niederlage aus den vergangenen zehn Partien. Damit bleiben die Raptors außerhalb der Play-off-Plätze. Schröder erzielte elf Zähler und sieben Assists, in den vergangenen fünf Spielen blieb der Braunschweiger mit durchschnittlich 8,6 Punkten deutlich unter seinem Saisonschnitt. | 24.12.2021 09:20