Stand: 28.05.2022 11:22 Uhr NBA: Celtics vergeben ersten Matchball zum Finaleinzug

Die Boston Celtics haben ihren erste große Chance zum Einzug ins Finale der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA vor heimischer Kulisse vergeben. Der Rekordmeister musste sich im sechsten Spiel der Miami Heat im TD Garden mit 103:111 geschlagen geben und kassierte damit in der Best-of-seven-Serie den 3:3-Ausgleich. Die Entscheidung fällt in der siebten Partie am Sonntag in Florida. Nationalspieler Daniel Theis (Salzgitter) kam wie schon in Spiel fünf nicht zum Einsatz. | 27.05.2022 21:13