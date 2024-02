Stand: 06.02.2024 08:21 Uhr NBA: Bitterer Abend für Schröder, Theis siegt weiter

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat mit den Toronto Raptors in der nordamerikanischen Profiliga NBA die nächste Niederlage kassiert und dabei persönlich einen bitteren Abend erlebt. Der gebürtige Braunschweiger, der nicht in der Startformation stand, blieb beim 100:138 bei den New Orleans Pelicans ohne Punkt. Daniel Theis hat mit den Los Angeles Clippers dagegen deutlich bessere Aussichten auf die Play-offs. Der Center aus Salzgitter feierte mit seinem Team beim 149:144 bei den Atlanta Hawks den vierten Sieg in Serie und ist in der Western Conference Dritter. Theis spielte erneut solide, sammelte neun Punkte und acht Rebounds. | 06.02.2022 08:20