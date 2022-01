Stand: 04.01.2022 11:31 Uhr Muskelfaserriss bei HSV-Profi Suhonen

Fußball-Zweitligist Hamburger SV muss in den nächsten Wochen auf seinen Flügelspieler Anssi Suhonen verzichten. Wie der Club am Dienstag mitteilte, hat sich der 20-jährige Finne im Trainingslager im spanischen Sotogrande einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen. Suhonen wird HSV-Coach Tim Walter somit auch im ersten Spiel nach der Winterpause fehlen. Die drittplatzierten Hanseaten starten am 14. Januar bei Dynamo Dresden (18.30 Uhr, im NDR Livecenter) in die zweite Saisonhälfte. | 04.01.2021 11:30