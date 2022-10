Stand: 10.10.2022 15:24 Uhr Muskelfaserriss: Leibold fehlt dem HSV

Tim Leibold vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV hat sich einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen und fällt damit in den kommenden Wochen aus. Das ergab eine MRT-Untersuchung am Montagvormittag, wie der HSV mitteilte. Die Verletzung erlitt der Linksverteidiger laut Clubangaben vor dem HSV-Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern. | 10.10.2022 15:30