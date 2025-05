Stand: 19.05.2025 15:58 Uhr Muroya verlässt Hannover 96 und kehrt nach Japan zurück

Sei Muroya kehrt dem Fußball-Zweitligisten Hannover 96 nach fünf Jahren den Rücken. Wie die Niedersachsen am Montag mitteilten, kehrt der Rechtsverteidiger in seine Heimat Japan zurück. Ausschlaggebend dafür seine familiäre Gründe, hieß es. Muroyas Sohn wird im Sommer in Japan eingeschult, daher möchte die Familie ihren Lebensmittelpunkt wieder in ihr Heimatland verlagern. Der Defensivspezialist, der 2020 vom FC Tokio nach Hannover gewechselt war, bestritt 151 Pflichtspiele für die "Roten". | 19.05.2025 15:57