Stand: 30.12.2022 13:22 Uhr Muroya verlängert bei Hannover 96

Sei Muroya bleibt dem Fußball-Zweitligisten Hannover 96 treu: Der 28 Jahre alte Japaner unterschrieb bei den Niedersachsen einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Seit seinem Wechsel 2020 vom FC Tokio nach Hannover lief der Außenverteidiger insgesamt 75 Mal in der Zweiten Liga auf - dazu kommen sieben Partien im DFB-Pokal. In der laufenden Saison kam er in 18 von 19 Pflichtspielen zum Einsatz. | 30.12.2022 13:21