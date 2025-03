Stand: 10.03.2025 19:57 Uhr Mühlhaus schießt Werder-Fußballerinnen zum Sieg gegen Hoffenheim

Die Fußballerinnen von Werder Bremen scheinen rechtzeitig vor dem Halbfinale im DFB-Pokal am 23. März (15.30 Uhr) beim Zweitligisten Hamburger SV wieder in Form zu kommen. Nach zuvor vier Pleiten in den vergangenen fünf Bundesliga-Partien bezwangen die Hanseatinnen am Montagabend die TSG 1899 Hoffenheim mit 1:0 (0:0). Angreiferin Larissa Mühlhaus sorgte in der 78. Minute mit einem verwandelten Foulelfmeter für den Erfolg der Bremerinnen, die am kommenden Sonntag (14 Uhr) ihre Generalprobe für den Pokal-Hit gegen den HSV bei Bayer Leverkusen bestreiten. Ergebnisse und Tabelle | 10.03.2025 19:57