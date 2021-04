Stand: 14.04.2021 11:37 Uhr Moisander lässt Zukunft bei Werder offen

Werder Bremens Kapitän Niklas Moisander hat seine Zukunft offen gelassen. "Das ist jetzt nicht der Moment, darüber zu sprechen. Ich will mich voll und ganz auf die aktuelle Situation fokussieren", sagte der 35 Jahre alte Finne am Mittwoch in einer Medienrunde des Fußball-Bundesligisten. "Nach dem letzten Spiel werde ich dann mit meiner Familie eine Entscheidung treffen." Moisander spielt seit fünf Jahren für die Norddeutschen, sein Vertrag läuft nach dieser Saison aus. | 14.04.2021 11:26