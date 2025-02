Stand: 05.02.2025 13:55 Uhr "Moderne Sklaverei": Schröder kritisiert NBA-Trades

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder von den Golden State Warriors hat nach dem überraschenden Trade von Superstar Luka Doncic von den Dallas Mavericks zu den Los Angeles Lakers deutliche Kritik am Transfersystem der nordamerikanischen Profiliga NBA geübt. "Am Ende des Tages ist es wie moderne Sklaverei. Jeder kann entscheiden, wohin du gehst, auch wenn du einen Vertrag hast. Natürlich verdienen wir eine Menge Geld und können unsere Familien ernähren, aber wenn sie sagen: 'Du kommst morgen nicht zur Arbeit, du gehst woanders hin', dann können sie das entscheiden. Daran müssen sie ein bisschen was ändern", sagte der Braunschweiger bei "NBC". | 05.02.2025 13:54