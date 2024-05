Stand: 02.05.2024 13:25 Uhr Mittelfeldspielerin Chiara Hahn verlässt Werder Bremen

Mittelfeldspielerin Chiara Hahn kehrt Werder Bremen im Sommer den Rücken. Wie der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte, schließt sich die 22-Jährige zur kommenden Saison dem Ligarivalen TSG Hoffenheim an. Hahn war im Januar vergangenen Jahres von den South Florida Bulls an die Weser gewechselt und bestritt seitdem 25 Pflichtspiele für die Bremerinnen, in denen sie fünf Treffer vorbereitete. | 02.05.2024 13:24