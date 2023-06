Stand: 24.06.2023 17:08 Uhr Mittelfeldmotor Köhler verlässt Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück

Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück muss in der kommenden Saison ohne seinen Mittelfeldmotor Sven Köhler auskommen. Der 26-Jährige wechselt zum dänischen Erstligisten Odense BK. "Der Wechsel von Sven wurde von uns nicht forciert, wir hätten ihn gerne weiterhin als Teil des Teams in Osnabrück weiterentwickelt. Das Interesse am Spieler war aber sowohl national als auch von ausländischen Clubs hoch, sodass wir eine Lösung gefunden haben, die für alle Seiten zufriedenstellend ist", sagte VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh. Köhler, der 98 Pflichtspiele für die Lila-Weißen absolvierte und großen Anteil am jüngsten Aufstieg hatte, war unter anderem beim HSV gehandelt worden. Wechselbörse | 24.06.2023 17:05