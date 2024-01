Stand: 26.01.2024 15:03 Uhr Mitgliederzuwachs in Hamburger Sportvereinen

Die Sportvereine in Hamburg haben im vergangenen Jahr deutlich mehr Mitglieder aufgenommen. Wie die jährliche Erhebung des Hamburger Sportbunds ergab, verzeichneten die im HSB organisierten Vereine einen Zuwachs von mehr als 30.000 Mitgliedschaften. Das ist laut Mitteilung vom Freitag die größte Zunahme in den 2000er-Jahren. Seit 2016 stieg die Anzahl der Mitgliedschaften wieder auf mehr als 557.000 organisierte Sportler in der Hansestadt. | 26.01.2022 15:03