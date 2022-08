Stand: 25.08.2022 20:53 Uhr Mit Rückkehrer Schröder: Basketballer schlagen Schweden

Mit Rückkehrer Dennis Schröder (Braunschweig) haben die deutschen Basketballer eine Woche vor ihrem Start in die Heim-EM trotz einer glanzlosen Vorstellung einen wichtigen Sieg geholt. Zum Auftakt der zweiten Gruppenhase der WM-Qualifikation gewann die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert in Stockholm 67:50 (46:29) gegen Gastgeber Schweden und festigte den ersten Platz. Wegen einer Knöchelverletzung, die er sich am vergangenen Wochenende beim Supercup in Hamburg zugezogen hatte, war Schröder dem Nationalteam nachgereist. | 25.08.2022 20:49