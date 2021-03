Stand: 25.03.2021 09:01 Uhr Mischa Zverev in Miami ausgeschieden

Tennisprofi Mischa Zverev ist bei den Miami Open in der ersten Runde ausgeschieden. Der 33 Jahre alte Hamburger unterlag dem Australier James Duckworth in drei Sätzen 2:6, 6:4, 4:6. Bei der Damen-Konkurrenz profitierte die an Nummer 24 gesetzte Kielerin Angelique Kerber im us-amerikanischen Florida zum Auftakt von einem Freilos. | 25.03.2021 09:45