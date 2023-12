Stand: 19.12.2023 08:53 Uhr Ministerpräsident Günther traut Holstein Kiel Bundesliga-Aufstieg zu

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) traut Holstein Kiel den Sprung in die Bundesliga zu. "Also ich bin da wirklich im Moment sehr optimistisch", sagte der Politiker. Er gehe selbst auch ins Stadion. "Zuletzt, als Holstein Kiel den HSV mit 4:2 besiegt hat." Wenn er Zeit habe, fiebere er andernfalls am Fernseher mit dem Verein mit. Die Kieler "Störche" hatten am letzten Hinrundenspieltag am Sonnabend Hannover 96 zu Hause 3:0 (3:0) besiegt und überwintern als Tabellenerster. | 19.12.2021 08:43