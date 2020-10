Stand: 26.10.2020 19:01 Uhr Mike Frantz fehlt Hannover 96 lange

Mittelfeldspieler Mike Frantz wird Fußball-Zweitligist Hannover 96 verletzungsbedingt lange fehlen. Der 34-Jährige erlitt im Training am Sonntag einen Teilabriss der rückseitigen Oberschenkelmuskulatur, wie die Niedersachsen am Montag mitteilten. Über die genaue Ausfallzeit machten die 96er keine Angaben. Frantz werde nicht nur im Auswärtsspiel am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) bei der SpVgg Greuther Fürth, "sondern weit darüber hinaus auf unbestimmte Zeit fehlen", hieß es. | 26.10.2020 09:29