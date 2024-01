Stand: 03.01.2024 21:51 Uhr Miele schießt Grizzlys Wolfsburg zum Sieg bei den Löwen Frankfurt

Andrew J. Miele hat den Grizzlys Wolfsburg einen gelungenen Jahresauftakt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) beschert. Der US-Amerikaner erzielte am Mittwochabend in der Partie bei den Löwen Frankfurt drei Sekunden vor Ultimo den 3:2-Siegtreffer für die Niedersachsen. Zuvor hatten Darren Archibald (10.) und Spencer Machacek (12.) die Grizzlys mit 2:0 in Führung gebracht und Cody Kunyk (26.) sowie Reid McNeill (33.) im Mitteldrittel für die Hessen egalisiert. Für Wolfsburg war es der erste dreifache Punktgewinn nach zuvor vier Niederlagen in Serie. Ergebnisse und Tabelle DEL | 03.01.2024 21:51