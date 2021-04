Stand: 20.04.2021 15:54 Uhr Middendorf verliert Erstrunden-Tennismatch in Stuttgart

Tennissspielerin Julia Middendorf hat sich beim Sandplatz-Turnier in Stuttgart in der ersten Runde verabschiedet. Die 18-Jährige aus Cloppenburg verlor am Dienstag gegen die klar favorisierte Estin Anett Kontaveit mit 2:6, 3:6. Middendorf hatte sich erst über die Qualifikation einen Platz im Hauptfeld der topbesetzten Veranstaltung gesichert. | 20.04.2021 15:53