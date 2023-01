Stand: 31.01.2023 11:07 Uhr Michaels-Beerbaum trauert um Erfolgspferd Shutterfly

Eines der besten Springpferde in der Geschichte der Deutschen Reiterlichen Vereinigung ist tot. Der Wallach Shutterfly, mit dem Meredith Michaels-Beerbaum 2004 als erste und bisher einzige Frau die Spitze der Weltrangliste eroberte, starb im stolzen Pferdealter von 30 Jahren auf dem Hof der Beerbaums im niedersächsischen Thedinghausen. "Ich werde dich vermissen, mein Freund, und ich schätze jeden Moment, den ich mit dir hatte. Ruhe in Frieden, meine große Liebe", schrieb Michaels-Beerbaum in den Sozialen Netzwerken. Mit Shutterfly gewann sie unter anderem drei Weltcup-Finals, den Großen Preis von Aachen und den EM-Titel 2007. | 31.01.2023 11:05