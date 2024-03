Stand: 27.03.2024 08:09 Uhr Miami: Zverev gewinnt Neuauflage des Olympia-Endspiels

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat überzeugend das Viertelfinale beim ATP-Masters in Miami erreicht. Der an Position vier gesetzte Hamburger gewann sein Achtelfinale gegen den Russen Karen Chatschanow in einer Neuauflage des Endspiels bei den Olympischen Spielen ohne Probleme: Nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit hieß es 6:1, 6:4. Der Norddeutsche zog zum vierten Mal in seiner Karriere in Miami in die Runde der letzten Acht ein. Dort trifft der 26-Jährige auf den ungesetzten Ungarn Fabian Marozsan. | 27.03.2024 08:08