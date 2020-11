Stand: 22.11.2020 10:23 Uhr Mertesacker stärkt Löw den Rücken

Ex-Nationalspieler Per Mertesacker (Hannover) sieht in einer Rückholaktion der ausgemusterten Fußball-Weltmeister durch den schwer in der Kritik stehenden Bundestrainer Joachim Löw keine Probleme. "Ich glaube, das könnten alle verkraften", sagte der 36-Jährige im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF am Samstagabend. Wichtig sei für Löw, dass dieser sich jetzt die Frage stelle, "die er sich vor diesem Umbruch auch gestellt hat", meinte Mertesacker. "Er wollte ein mutiges Zeichen setzen für Spieler, bei denen er eine Entwicklung sehen wollte", betonte der ehemalige Bundesliga-Profi und Weltmeister von 2014 unter Löw. | 22.11.2020 10:18