Stand: 03.07.2023 08:34 Uhr Mertesacker: Bei Nationalmannschaft muss es "klick" machen

Trotz der aktuellen Krise bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft glaubt Ex-Weltmeister Per Mertesacker an eine erfolgreiche Heim-EM im kommenden Jahr. "Im Moment gibt es viele Zweifel, viele, die aufschreien. Das gab es zu meiner aktiven Zeit auch schon. Die Mannschaft muss sich davon frei machen", forderte der Niedersachse am Rande des Tennis-Turniers in Wimbledon. Die Mannschaft müsse sich miteinander entwickeln. Es gebe genügend Leute, die wüssten, wann es "klick" machen müsse. Mitte Juni nächsten Jahres sei es wichtig, dass die Mannschaft in eine Richtung K.o.-Phase gehe: "Und da ist dann immer alles möglich." | 03.07.2023 08:30