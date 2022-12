Stand: 04.12.2022 15:03 Uhr Meppens Fußballerinnen siegen erneut zu Hause

Die Bundesliga-Fußballerinnen des SV Meppen haben den dritten Heimsieg in Folge gefeiert. Gegen den 1. FC Köln setzte sich der Aufsteiger am Sonntag mit 1:0 durch. Vildan Kardesler traf in der 87. Minute. Köln hatte knapp zehn Minuten zuvor die große Chance zur Führung vergeben. Mandy Islacker schoss einen Elfmeter neben das Tor (79.). Zu diesem Zeitpunkt waren die Gäste bereits in Unterzahl: Weronika Zawistowska hatte die Gelb-Rote Karte gesehen (64.). Ergebnisse/Tabelle Bundesliga | 04.12.2022 15:00