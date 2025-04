Stand: 14.04.2025 19:00 Uhr Meppens Fußballerinnen nach Sportgerichts-Urteil gleichauf mit dem HSV

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat dem Einspruch des SV Meppen gegen die Wertung der Zweitliga-Partie beim FC Bayern München II stattgegeben. Die am 30. März diesen Jahres ausgetragene Begegnung, die 1:1 endete, wurde vom Rechtsorgan am Montag mit 2:0 für die Emsländerinnen gewertet. Der SVM hatte Einspruch eingelegt, weil die eingewechselte Münchner Akteurin Hanna Wegscheider nicht auf dem Spielberichtsbogen stand. Die 16-Jährige, die in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielte, sei damit auch nicht einsatzberechtigt gewesen, teilte der DFB mit. Durch die Umwertung der Partie hat Meppen nun wie der Hamburger SV, der aktuell Aufstiegsplatz drei belegt, 40 Zähler aus einem Konto. Allerdings haben die Niedersächsinnen, die am Sonntag nicht über ein 1:1 beim FSV Gütersloh hinausgekommen waren, im Vergleich zum HSV die schlechtere Tordifferenz. Ergebnisse und Tabelle | 14.04.2025 18:58