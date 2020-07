Stand: 31.07.2020 15:22 Uhr

Meppen verpflichtet Hemlein und Krüger

Fußball-Drittligist SV Meppen hat sich mit zwei Offensivakteuren verstärkt. In Christoph Hemlein (zuletzt 1. FC Kaiserslautern) verpflichteten die Emsländer einen erfahrenen Spieler, der bereits in allen drei deutschen Profiligen und in der niederländischen Eredivisie zum Einsatz kam. Der 29-Jährige erhielt einen Zweijahresvertrag. Für zwei Jahre hat auch der 20-jährige Lukas Krüger unterschrieben, der vom BFC Dynamo aus Berlin kommt. Wechselbörse | 31.07.2020 15:21