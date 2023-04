Stand: 02.04.2023 15:34 Uhr Meppen verpasst gegen Bayern München Überraschung

Die Bundesliga-Fußballerinnen des SV Meppen haben am 17. Spieltag eine Überraschung verpasst. Die Emsländerinnen verkauften sich gegen Tabellenführer FC Bayern München am Sonntagnachmittag zwar teuer, mussten sich dem Titelanwärter am Ende jedoch mit 0:2 (0:0) geschlagen geben. Lina Magull (51.) und Georgia Stanway (65./Elfmeter) waren für die Münchnerinnen erfolgreich. Ergebnisse und Tabelle | 02.04.2023 15:33