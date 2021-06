Stand: 13.06.2021 13:26 Uhr Meppen löst Vertrag mit Mittelstürmer Bozic auf

Der SV Meppen löst den Vertrag mit Mittelstürmer Dejan Bozic zum 15. Juni auf. Der 28-Jährige habe darum aus privaten Gründen gebeten, heißt es in einer Mitteilung des Fußball-Drittligisten vom Sonntag. Diesem Wunsch sei der Verein nachgekommen. Bozic war im Sommer vergangenen Jahres nach Meppen gekommen. In 28 Spielen gelangen ihm vier Tore. Weil der KFC Uerdingen vom Deutschen Fußball-Bund keine Drittliga-Zulassung für die kommende Spielzeit erhalten hat, bleiben die sportlich eigentlich abgestiegenen Meppener in der Liga. | 13.06.2021 13:25