Meppen leiht Torwart Plogmann von Werder aus

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat den Vertrag mit Nachwuchstorwart Luca Plogmann verlängert und den 20-Jährigen dann für eine Saison an den Drittligisten SV Meppen ausgeliehen. Das teilten beide Clubs am Mittwoch mit. "Luca ist ein talentierter Torhüter mit großem Potenzial. Für ihn ist es nun wichtig, den nächsten Schritt zu machen und in der Dritten Liga Spielpraxis auf höherem Niveau zu bekommen", sagte Bremens Geschäftsführer Frank Baumann. Wechselbörse | 26.08.2020 13:00