Stand: 21.10.2020 12:22 Uhr Meppen darf wieder vor 500 Zuschauern spielen

Fußball-Drittligist SV Meppen darf sein Heimspiel am kommenden Sonnabend (14 Uhr) gegen den 1. FC Kaiserslautern erneut vor maximal 500 Zuschauern austragen. Dies teilte der Verein auf seiner Homepage mit. Grund ist die Inzidenzzahl, die im Emsland weiter über 50 liegt. Diese beziffert die registrierten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in Landkreisen und Städten in den vergangenen sieben Tagen. Übersicht mögliche Zuschauerzahlen | 21.10.2020 12:20