Stand: 03.11.2020 12:15 Uhr Meppen-Keeper Plogmann zur Reha nach Bremen

Der von Fußball-Bundesligist Werder Bremen an Drittligist SV Meppen verliehene Torwart Luca Plogmann soll sich in Bremen von seiner schweren Knieverletzung erholen. "Luca wird nach Bremen zurückkommen, wenn er aus der Klinik entlassen wird", sagte Bremens Leiter Profifußball, Clemens Fritz. Er habe sich unter anderem mit Meppens Trainer Torsten Frings ausgetauscht, den er aus gemeinsamen Zeiten bei Werder gut kennt. Das Leihgeschäft bleibe bestehen. Ziel sei es, "ihn schnellstmöglich wieder auf den Platz zu bekommen", so Fritz. | 03.11.2020 12:14