Stand: 02.09.2021 09:42 Uhr Meppen-Fans boykottieren Auswärtsspiel bei 1860 München

Fußball-Drittligist SV Meppen muss im Auswärtsspiel am Sonnabend (14 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) mit weniger eigenen Anhängern auskommen. Die "aktive Fanszene" der Emsländer hat zum Boykott aufgerufen. Laut "Neuer Osnabrücker Zeitung" sind der zu hohe Eintrittspreis (16 Euro), die Maskenpflicht am Platz sowie die personalisierten Tickets die Gründe. Zwar mussten auch bei den vergangenen Partien der Meppener die Kontaktdaten angegeben werden, "diese blieben in den Fällen aber bei unserem Verein", heißt es in einem Schreiben. Bei 1860 München sei das nun nicht der Fall. | 02.09.2021 09:40