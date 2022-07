Stand: 20.07.2022 10:46 Uhr Meniskus-Operation bei Meppens Topscorer Tankulic

Hiobsbotschaft für den SV Meppen unmittelbar vor dem Start der neuen Saison am Sonnabend (14 Uhr, live im NDR Fernsehen) beim VfB Oldenburg. Luka Tankulic muss am Meniskus operiert werden und fällt damit für unbestimmte Zeit aus. Nach einer Verletzung im Training vor einer Woche war das Knie des 31-Jährigen angeschwollen. Tankulic wurde geschont, aber es stellte sich heraus, dass das Knie stärker beschädigt war, als zunächst angenommen. Der Angreifer war in der vergangenen Saison mit 14 Toren und sechs Vorlagen der Topscorer der Emsländer. | 20.07.2022 10:45