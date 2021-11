Stand: 03.11.2021 14:05 Uhr Mehr Handball-Fans: Buxtehuder SV stellt bald auf 2G-Regel um

Frauen-Handball-Bundesligist Buxtehuder SV will im Heimspiel gegen die SG Bietigheim endlich wieder in einer nahezu vollen Halle Nord spielen. Der Club teilte dazu am Mittwoch mit, dass man zu dem Match am 29. Dezember auf die 2G-Regel umstelle. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Stade sind dann 999 Zuschauer zugelassen. Bei Vollauslastung dürften 1.500 Zuschauer in die Halle. Bisher waren aufgrund der Corona-Einschränkungen lediglich 350 Fans erlaubt. | 03.11.2021 14:00