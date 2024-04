Stand: 26.04.2024 08:38 Uhr Meggle vor St. Pauli-Hansa: "Zu viele Krawalle"

Der ehemalige Fußball-Profi Thomas Meggle sorgt sich vor dem Duell seiner beiden Ex-Clubs FC St. Pauli und Hansa Rostock über zunehmende Gewalt in manchen Stadien. "Es gibt im Fußball insgesamt zu viel Krawalle", sagte der 49-Jährige. Mit Blick auf die Ausschreitungen beim jüngsten der Duell der beiden Clubs am Millerntor im Februar 2023 sagte er: "Das war natürlich deutlich 'too much', da gibt es auf gar keinen Fall zwei Meinungen." Nach dem Niedersachsenderby Braunschweig-Hannover vor zwei Wochen schwelt aktuell erneut eine Debatte um Sicherheitsmaßnahmen in Stadien. | 26.04.2024 08:38