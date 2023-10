Stand: 06.10.2023 16:44 Uhr Medienberichte: Dompé zu Geldstrafe nach Unfall verurteilt

Jean-Luc Dompé vom Fußball-Zweitligisten HSV soll nach seinem Unfall im Februar eine Geldstrafe von rund 45.000 Euro zahlen. Dies berichten die Hamburger Morgenpost und die Bild. Der Franzose hatte in der Hafenstraße im Stadtteil St. Pauli eine Bushaltestelle und eine Mauer gerammt. Laut Staatsanwaltschaft beging Dompé anschließend Fahrerflucht und gab danach fälschlicherweise an, nicht selbst am Steuer gesessen zu haben. | 06.10.2023 16:44