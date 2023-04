Stand: 26.04.2023 09:49 Uhr Medien: Werder Bremen vor Verpflichtung von Kownacki

Fußball-Bundesligist Werder Bremen steht offenbar vor einer Verpflichtung von Dawid Kownacki vom Zweitligisten Fortuna Düsseldorf. Das berichtet die "Rheinische Post". Der 26 Jahre alte Stürmer wird die Düsseldorfer am Saisonende ablösefrei verlassen. In bisher 27 Spielen in dieser Saison erzielte der Pole zwölf Treffer und bereitete acht weitere vor. | 26.04.2023 09:44