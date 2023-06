Stand: 29.06.2023 11:19 Uhr Medien: VfL Wolfsburg bemüht sich um Nationalspieler Robin Gosens

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg ist offenbar an einer Verpflichtung von Nationalspieler Robin Gosens von Inter Mailand interessiert. Das berichtet die italienische Zeitung "Gazetta dello Sport". Als mögliche Ablösesumme für den 28 Jahre alten Linksverteidiger seien 15 Millionen Euro im Gespräch, hieß es. Gosens spielt seit 2022 für Inter, zuvor war ihm in fünf Jahren bei Atalanta Bergamo der Durchbruch gelungen. Nach Jugendstationen in Deutschland war er in den Niederlanden zum Profi gereift. | 28.06.2023 20:46