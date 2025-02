Stand: 05.02.2025 21:35 Uhr Medien: Theis per Trade nach Oklahoma

Basketball-Weltmeister Daniel Theis steht in der nordamerikanischen Profiliga NBA offenbar vor einem Wechsel zu Oklahoma City Thunder. Wie ESPN am Mittwoch berichtete, soll der 32-Jährige die New Orleans Pelicans per Trade verlassen und zukünftig zusammen mit seinem Landsmann Isaiah Hartenstein auflaufen. Eine Bestätigung des Deals stand zunächst aus. Der Salzgitteraner besitzt derzeit einen zum Saisonende auslaufenden Vertrag über 2,1 Millionen Dollar bei den Pelicans. | 05.02.2025 21:34