Stand: 26.05.2024 12:40 Uhr Medien: St. Paulis Aufstiegsheld Hartel vor Wechsel zu Trabzonspor

Der türkische Spitzenclub Trabzonspor gilt als Favorit auf die Verpflichtung des Aufstiegshelden Marcel Hartel vom FC St. Pauli. Nach Informationen des "Hamburger Abendblatts" ist der Mittelfeldspieler an diesem Wochenende bereits zu Verhandlungen in die Türkei geflogen und hat sich dort auch das Trainingsgelände des Tabellendritten und Europa-League-Anwärters angesehen. Der 28-Jährige steuerte in der abgelaufenen Saison 17 Tore und 13 Torvorlagen zum Bundesliga-Aufstieg des FC St. Pauli bei. In der vergangenen Woche erklärte er, seinen auslaufenden Vertrag beim Kiezclub nicht verlängern zu wollen. | 26.05.2024 12:38