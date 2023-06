Stand: 16.06.2023 14:38 Uhr Medien: HSV weiter Kandidat für Braunschweiger Pherai

Wie die "Braunschweiger Zeitung" am Freitag berichtete, gehört Fußball-Zweitligist Hamburger SV auch nach den beiden verlorenen Relegationsspielen gegen den VfB Stuttgart weiter zu den Kandidaten für eine Verpflichtung des begehrten Spielmachers Immanuel Pherai. Der 22 Jahre alte Niederländer kann Ligakonkurrent Eintracht Braunschweig dank einer Ausstiegsklausel bereits in diesem Sommer verlassen. Bei Pherai steht der HSV in Konkurrenz zu mehreren Erstliga-Clubs. | 16.06.2023 14:34