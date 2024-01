Stand: 30.01.2024 12:14 Uhr Medien: HSV vor der Verpflichtung von Katterbach

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge steht Fußball-Zweitligist Hamburger SV kurz vor der Verpflichtung von Noah Katterbach vom 1. FC Köln. Der Verteidiger muss demnach noch den Medizincheck in Hamburg absolvieren. Der 22-Jährige war bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison an den HSV ausgeliehen, zog sich dann aber einen Kreuzbandriss zu und spielte in Köln zuletzt keine Rolle mehr. | 30.01.2024 12:14