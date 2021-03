Stand: 10.03.2021 09:30 Uhr Medien: Gladbach an Wolfsburg-Coach Glasner interessiert

Borussia Mönchengladbach hat nach Informationen der "Sport Bild" Interesse an einer Verpflichtung von Coach Oliver Glasner vom VfL Wolfsburg. Demnach ist der Österreicher bei den Rheinländern Nachfolge-Kandidat für Marco Rose, der den Fußball-Bundesligisten nach dieser Saison in Richtung Borussia Dortmund verlässt. Glasner hat bei den "Wölfen" einen bis 2022 datieren Vertrag. Gerüchten zufolge soll der 46-Jährige in seinem Arbeitspapier aber eine Ausstiegsklausel haben. | 10.03.2021 09:29