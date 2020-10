Stand: 14.10.2020 15:25 Uhr Medien: AS Rom will HSV-Sportvorstand Boldt verpflichten

Die AS Rom ist nach Informationen von "Sport 1" und der italienischen Tageszeitung "Il Tempo" an einer Verpflichtung von Sportvorstand Jonas Boldt vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV interessiert. Demnach habe sich der 38-Jährige mit Dan und Ryan Friedkin, den Besitzern des italienischen Erstligisten, an einem neutralen Ort zu einem mehrstündigen Gespräch getroffen. Die AS ist auf der Suche nach einem neuen Sportchef. Boldt, der seit 2019 beim HSV tätig ist, äußerte sich bisher nicht zu den Berichten. | 14.10.2020 08:00