Stand: 22.02.2025 20:02 Uhr Mecklenburg-Vorpommern ehrt Sportler des Jahres

Die 400-Meter-Läuferin Johanna Martin (1. LAV Rostock), der Ruderer Max John (ORC Rostock) und die Basketballer der Rostock Seawolves sind zur Sportlerin und zu den Sportlern des Jahres in Mecklenburg-Vorpommern gewählt worden. Ausgezeichnet wurden sie am Samstagabend bei der Sportgala des Landessportbundes (LSB) in Linstow unter anderem von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Sportministerin Stefanie Drese (beide SPD). | 22.02.2025 20:01